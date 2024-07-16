T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, KAVAKBAŞI Mahalle/Köy, 157 Parsel, tarla özellikli taşınmaz,
Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Kavakbaşı Köyü
Yüzölçümü : 14.800 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar uygulama planı dışındadır
Kıymeti : 3.394.828,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:45
11/07/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02061695