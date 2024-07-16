T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, KAVAKBAŞI Mahalle/Köy, 444 Parsel, tarla özellikli taşınmazdır.
Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Kavakbaşı Köyü
Yüzölçümü : 18.345 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.068.935,05 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1- Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır
2-III derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır
3-Ziraat Bankasının 14/01/2008 gün, 31 yevmiye nolu 90000,00 YTL yazılı ipoteği vardır. Tescilde bu şerhler kaldırılmayacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:02
11/07/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02061688