T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle niteliği yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Honaz İlçe, MENTEŞE Mahalle/Köy, 114 Ada, 45 Parsel, tapu kaydında niteliği tarla özellikli sulu tarım arazisidir. Üzerinde 125 adet kiraz ağacı ve 15 adet trabzon hurması vardır.
Adresi : Denizli İli Honaz İlçesi Menteşe Köyü
Yüzölçümü : 28.417,61 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, plansızdır.
Kıymeti : 8.110.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında 30/092004 tarihli 1851 yevmiye nolu 25000000000 YTL ve aynı tarih ve yevmiye nolu 175000000000 YTL yazılı TC Ziraat Bankasının ipotek şerhi vardır. Tescilde bu ipotek şerhi kaldırılmayacaktır. İpotek şerhi ile yükümlü olarak satılacaktır. Düşünceler kısmında" B ilave Ümmühan Aksoy hissesi ipotekli" yazılıdır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:50
02/07/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02055312