T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HACIEYÜPLÜ Mahalle/Köy, 296 Ada, 7 Parsel, tapu kaydında arsa özellikli taşınmazdır.
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mahallesi
Yüzölçümü : 540 m2
İmar Durumu : Konut alanı,ayrık inşaat nizamı, kat adedi:3, bina yk: imar yön.28.madde,derinlik:kroki, ön bahçe mes: 5,00 mt, arsa bahçe mes: imar yön.23.madde
Kıymeti : 3.105.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:55
01/03/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01996071