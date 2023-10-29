T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/16 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN



Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, 6069 Ada, 10 Parsel, birinci kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm,mesken, 3+1,9 yıllık binada bulunmaktadır. Yönetim planı: 01/04/2013



Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi İstiklal Mahallesi



Yüzölçümü : 223 m2



Arsa Payı : 1/5



İmar Durumu : Konut alanı, inşaat nizamı:blok, kat adedi:4, in böhça mes:3 mt, komşu mes:3 mt-kroki, orta mesafe koruma alanı sınırı içerisindedir. DESKİ su havzaları koruma ve kontrol yön.şartlarına uyulacaktır, bahçe mesafelerinde imar yön. 23.mad. Ç bendi hükümleri geçerlidir.



Kıymeti : 2.500.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler: otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:45

26/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01919527