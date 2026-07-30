T.C. DENİZLİ 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Hamıd ve Maryam oğlu, 09/02/1995 Rasht doğumlu, sanık Mehran Keshavarz Khosh CHESHM tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık Mehran Keshavarz Khosh CHESHM hakkında 5237 sayılı TCK'nın 191/1 uyarınca kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan dava açılmış ise de kamu davasının açılması şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 223/8-2 cümle maddesi uyarınca davanın DÜŞMESİNE karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 21/05/2026 tarih 2021/320 Esas 2026/298 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceği, hususu sanık Mehran Keshavarz Khosh CHESHM'a ilanen tebliğ olunur. 28/07/2026

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Basın No: ILN02520638