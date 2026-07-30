T.C. DENİZLİ 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. DENİZLİ 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 25/12/2025 tarih ve 2023/118 Esas, 2025/786 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceği, hususu sanık Fatemeh Mohtasham PANAHGASHTI'ya ilanen tebliğ olunur. 27/07/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02520648