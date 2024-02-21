T.C. DENİZLİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78712211-2023/562-Ceza Dava Dosyası

16/02/2024

İLAN

Esas No: 2023/562

Karar No: 2023/926

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/12/2023 tarihli ilamı ile Sanık Folad MAHMOODI hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 61/1, 62/1, 53/1-2-3, 5271 sayılı CMK'nın 231/5-8 maddesi gereği 5 yıl süre ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, Shah Mahmood ve Bıbı GUL oğlu 01/01/1998 doğumlu, 99803312712 yabancı kimlik numaralı Folad MAHMOODI'nin adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. ve 268. maddeleri gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Denizli Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, kanuni süre içerisinde itiraz kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN01987670