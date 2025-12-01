T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/826 Esas

KARAR NO : 2025/696

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Haıtham Nanıs hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 5237 Sayılı TCK'nun 204/1 maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla; sanığın dosyada tebligat yapılan bir adresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanık Haıtham Nanıs'a tebliğ yapılamaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02347870