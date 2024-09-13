T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2024-09-13 00:00:00 -
T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2020/188 Esas
KARAR NO : 2022/527
İLAN
Mağdur sanık Hüseyin Koparan hakkında yaralama suçundan Düşme, mağdur sanık Fatma İlieva Minaylova hakkında yaralama suçundan Düşme ve HAGB kararı verilmiş olmakla; mağdur sanığa tebligat yapılamaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11/09/2024
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Basın No: ILN02088203