T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/551 Esas

KARAR NO : 2023/511

İLAN

Silahla Tehdit suçundan sanık Barış Çakır hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 5237 Sayılı TCK'nun 106/2-a maddesi uyarınca 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla; sanığın dosyada tebligat yapılan bir adresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanık Barış Çakır'a tebliğ yapılamaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06.03.2024

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Basın No: ILN01998327