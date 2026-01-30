T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizin 2025/164 Esas sayılı dosyası ile davacı Yunus Mayıscı tarafından davalılar aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer mahallesi, 4306 ada, 13 parsel sayılı taşınmaz üzerine konulmuş olan 01/11/1995 Tarih ve 4750 yevmiye nolu ipoteğin kaldırılmasına ilişkin dava açılmış olup duruşmasının 13/05/2026 günü saat 10:15'e bırakıldığı, davalı Zehra Güran (İbrahim kızı)'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevaplarınızı, delillerinizle birlikte ibraz etmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli bilgileri vermeniz ve gider avansını yatırmanız, cevap dilekçesinin verilmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağınız hususu 7201 sayılı kanunun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince ilandan 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 08/01/2026

Basın No: ILN02390464