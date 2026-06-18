T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/50 SATIŞ
TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bakırlı Mahallesi, 4191 Ada 2 Parselde kayıtlı, 236,00 m2 yüzölçümlü tapuda Arsa nitelikli kayıtlı, üzerinde bodrum+zemin+2 normal kat+çatı katından oluşan betonarme yapı bulunmaktadır.
Kıymeti:11.130.865,00TL - KDV:%20
|1.Artırma
|Başlangıç:02/09/2026 - 10:13 - Bitiş:09/09/2026 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç:01/10/2026 - 10:13 - Bitiş:08/10/2026 - 10:13
16/06/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02490647