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Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI

Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bakırlı Mahallesi, 4191 Ada 2 Parselde kayıtlı, 236,00 m2 yüzölçümlü tapuda Arsa nitelikli kayıtlı, üzerinde bodrum+zemin+2 normal kat+çatı katından oluşan betonarme yapı bulunmaktadır.

Kıymeti:11.130.865,00TL - KDV:%20

1.Artırma Başlangıç:02/09/2026 - 10:13 - Bitiş:09/09/2026 - 10:13
2.Artırma Başlangıç:01/10/2026 - 10:13 - Bitiş:08/10/2026 - 10:13

16/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02490647