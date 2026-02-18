  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Deliktaş Mahalle, 5682 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın tapuda niteliği Ev ve Arsası olup, 324,00m2 dir. Üzerinde bilirkişi raporundaki krokide A ve B olarak belirtildiği gibi iki yapı ve ekonomik değeri olmayan müştemilat vardır. Kıymeti:5.614.080,00TL - KDV:%10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:13 -Bitiş Tarih ve Saati: 30/03/2026 - 14:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:13 -Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2026 - 14:13

15/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02402887