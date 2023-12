T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Gölemezli Mah. 139 Ada, 13 Parsel,5.753,92 m2 yüzölçümlü, tapuda tarla ve üç göz scak su kaynağı İ.H. Yazılı, kuş uçumu Gölemezli Mah.ne 1.5 km uzaklıktakı taşınmaz üzerinde; kuzeyinde 1.239,00 m2 kullanım alanlı L şeklinde iki katlı, betonarme, otel ve idare binası olarak kullanılan, yapı kullanım izin belgeli , her odanın kendi sıcak su banyosu olan kaplıca yapısı, güneyinde iki katlı 509,00 m2 kullanım alanlı, otel olarak kullanıldığı düşünülen yapı kullanma izin belgeli, her odanın kendi sıcak su banyosu olan kaplıca yapısı, L şeklindeki kaplıca binasının karşısında yemekhane olarak kullanılmış 120,00 m2 alanlı tek katlı betonarme,çatısı trapez saç ile kaplı yapı olup, her üç yapıda atıl durumda olduğundan yıpranma payları yüksektir. İki kaplıca binası arasında çamur banyosu olarak adlandırılan tek katlı 24,00 m2 alanlı çamur banyosu ve Sauna-buhar odası olan yapı ile ayrıca parsel üzerinde iki adet betonarme tarzda 130,00 m2 ve 105,00 m2 alanlı açık havuz bulunmaktadır. Yapıların haricinde havuzlara ve otel odalarına sıcak su dağıtan sıcak su devir havuzu mevcuttur. Parselin çevresi tel örgü ile çevrilidir. Ulaşımı rahattır.Tarım arazilerinin yoğun olduğu ve seraların bulunduğu bölgede olup, alt yapı hizmeti bulunmamaktadır.

İmar Durumu :18.madde uygulamasına tabidir,kati ruhsat verilemez yazılıdır.

Kıymeti : 14.334.820,00 TL. KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Bu parselden çıkan sıcak su haritasında olduğu gibi 640 parselden geçer, Tarım Reformu Aydın Bölge M.nün beyanları olup DSİ 21. Bölge M.nce Arazi ve Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şubesinde yürütülen Arazi ve Toplulaştırma Projesi kapsamında olup, satışında sakınca bulunmamaktadır denilmiştir. Ayrıca 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır yazılı olup, İl Tarım ve Orman M.nce gelen yazı cevabına göre hisselendirilmeden ve ifraz edilmeden satışınca sakınca bulunmamaktadır denilmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:50

12/12/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

