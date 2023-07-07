T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/12 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN



Özellikleri :Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Künarlar Mah.1703 Ada, 13 Parsel, G / Z1+2+3 ( Bağımsız bölüm 2 ) sayılı, 10/160 arsa paylı taşınmaz, 3.553,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde 8 adet ikiz blok halinde 4'er katlı yapılmış villa tipi 16 meskenden biridir. Binanın dış cepheli siding kaplama, çatışı kiremit örtülüdür. Bodrum kat depo olarak kullanılmakta, zemin kat boş vaziyette site yönetimi odası olarak kullanmakta,1. Kat ve çatı katı mesken olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölümün Net alanı 148,85, brüt alanı 250 m2 dir. Isınma doğalgaz kombi sistemi iledir. Ulaşımı rahat, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanır durumdadır.



Adresi : 42/1 Sok. Altın Portakal Sitesi No:8/F Yenişehir Denizli Merkezefendi / DENİZLİ



İmar Durumu : Konut alanında, kat adedi:5, bina yüksekliği: 15,50 m, TAKS/E= 0,17/ 0,85,bina derinliği=kroki, ön bahçe mesafesi=5 m, komşu mesafeler=3,50 m, arka bahçe mesafesi= imar yön.23. Mad.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı:16/11/2016



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:10

04/07/2023



(İİK m.114 ve m.126)



(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01855160