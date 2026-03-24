T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/628 Esas

KARAR NO : 2026/42

İ L A N

Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme Suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile sanık SABER RAEISI hakkında Hırsızlık suçundan TCK.nun 142/2-h, 168//2, 62/1, 53/1,2,3,Maddeleri uyarınca 2 Yıl 1 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da TCK.116/1, 62/1, 53/1,2,3 maddeleri uyarınca 5 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hapis cezasının hükmün 5 yıl süre ile açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, verilen hükme ilişkin gerekçeli kararın İran nüfusuna kayıtlı Mazıar ve Zehra oğlu, 22/05/1987 KAZEROON doğumlu, TC Kimlik No:99674299612 SABER RAEIS tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı tebliğat kanunun 28/1-27 maddeleri gereğince kararın bir yerel gazete ve bir yerel internet haber sitesinde " ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2- İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK 273 maddesi gereğince takip edilen iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebileceği istinaf olunmadığı taktirde hükmün kesinleşerek infaza gönderileceği tebliğ olunur.

