T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/320 Esas

KARAR NO : 2026/104

İ L A N

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/02/2026 tarihli ilamı ile sanık ADNAN SALEHI hakkında Dolandırıcılık suçundan 10 Ay hapis ve 120 Lira Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hapis cezalarının ertelendiği, verilen hükmün sanık Adnan Salehı vekili tarafından istinaf edildiği, ancak mahkemece verilen gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin müşteki Seyed Abdoljabbar ve Zahra oğlu, 22/07/1986 AHVAZ doğumlu, İRAN VATANDAŞI. SAYED AMIN MOUSAVI'ya tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı tebliğat kanunun 28/1-27 maddeleri gereğince kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin" bir yerel gazete ve bir yerel internet haber sitesinde " ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2- İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK 273 maddesi gereğince takip edilen iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebileceği istinaf olunmadığı taktirde hükmün sanık vekilinin istinaf talebi üzerine istinaf incelemesine gönderileceği tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02429809