T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/287 Esas

KARAR NO : 2025/816

İ L A N

Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/12/2025 tarihli ilamı ile sanık HOSSEIN POUSTINI hakkında TCK.nun 142/2-h, 168//1, 62/1, 53/1,2,3, 231/5-6. Maddeleri uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre ile Denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, ancak mahkemece verilen gerekçeli kararın tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunamamış, gerekçeli karar İran vatandaşı Reza ve Golgaz oğlu, 19/08/1992 ZANJAN doğumlu HOSSEIN POUSTINI'ya tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı tebliğat kanunun 28/1-27 maddeleri gereğince kararın " bir yerel gazete ve bir yerel internet haber sitesinde " ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2- İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK 273 maddesi gereğince takip edilen iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebileceği istinaf olunmadığı taktirde hükmün kesinleşerek infaza verileceği tebliğ olunur.

