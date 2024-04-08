T.C. DEMRE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ



TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

Satışı talep edilen 490 ada 55 nolu taşımaz Antalya ili, Demre ilçesi, Karabucak Mahallesinde bulunmaktadır. Taşınmazın yüzölçümü 8540,52 m² tarla vasfındadır. Taşınmaz Toprak yapısı olarak sulanabilen drenaj ve erozyon sorunu olmayan, kumlu tınlı taşsız dün derin toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında tarımsal alanda kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde çeşitli meyve ağaçları ile, 4112,85 m2, yanları cam üstü plastik tünel sera, 1401,29 m2 cam sera, 1339,37 m2 cam sera, 158,94 m2 cam sera, 469,07 m2 plastik tünel sera bulunmaktadır. Yapılar %65 oranında yıpranmış durumdadır. Yine taşımazda 28,15 m² işçi evi, 44,02 m² yığma bina bu binaya bitişik ek 7,81 m² yapı, 8,94 m² motur evi ile 34,20 m² keson su kuyusu bulunmaktadır. Yapılar % 30 ila 45 oranında yıpranmış vaziyettedir. Taşınmaz boş hali hazır durum itibarıyla değeri 8540,52x1710,00= 14.604.289,20 TL dir. Taşınmaz içinde bulunan ağaçların toplam değeri 2176,00 TL, taşınmaz üzerinde bulunan seraların toplam değeri 3.750.004,14 TL,taşınmaz üzerinde bulunan yapıların toplam değeri 355.646,20 TL olup, taşınmazın üzerindeki muhtesatlarla birlikte değeri: 18.712.115,54 TL. dir. Taşınmazın bulunduğu yörede yoğun olarak seracılık faaliyeti vardır.Taşınmaz Demre Karabucak Kaş yoluna 100 m mesafede,Demre Merkeze 1,5 km, Myra Ören yerine 1100 m mesafededir. Zeminde taşınmaza ulaşılan yol bulunmaktadır.Belediye imkanlarından elekrik, su yol gibi faydalanmaktadır.

Adresi : Karabucak Mahallesi Demre /Antalya

Yüzölçümü : 8.540,52 m2

Arsa Payı : Hisselidir.

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 18.712.115,54 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:49

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02016453