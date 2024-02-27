T.C. DEMİRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2023/116 Esas

23/01/2024

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen Kırklareli ili, Demirköy İlçesi Hamdibey Mahallesi/Köyü Cilt:10 Hane No :94 de nüfusa kayıtlı 01/07/1932 d.lu Fehim ve Fatma oğlu 34132887376 T.C. Nolu MÜZEYYEN ÇAVUNDUR'un kayıp olup , kendisinden bir haber alınamadığı, yapılan araştırmalara rağmen sağ olup olmadığı,nerede olduğu tespit edilemediğinden , gaip olduğu iddia edilen MÜZEYYEN ÇAVUNDUR hakkında bilgi ve görgü sahibi olanların bizzat6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 34132887376

ADI SOYADI : MÜZEYYEN ÇAVUNDUR

BABA ADI : FEHİM

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1932

DOĞUM YERİ : SİLİSTRE

#ilangovtr

Basın No: ILN01988954