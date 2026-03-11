T.C. DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/664

Davacı Ali Rıza Şenyurt tarafından davalılar Mehmet Gümrükcü, Haluk Rıza Gümrükcü vd. aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Haluk Rıza Gümrükcü'ye dava dilekçesinin tebliğ edilememiş olması, yapılan araştırmalarda da yurt içi ve yurt dışı tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle dahili davalı Haluk Rıza Gümrükcü'ye dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İş bu ilanın yayımlandığı tarihden 7 gün sonra dahili davalıya dava dilekçesinin ve duruşma günü olan 23/06/2026 günü saat 10.25 de' ki duruşma gün ve saatinin tebliğ edilmiş sayılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu HMK'nın 147/2, 317/2 ve 318. maddeleri gereğince dava dilekçesi ve duruşma günü tebligatı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

