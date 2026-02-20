T.C. DELİCE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/128 Esas

DAVACI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

DAVALI : Bünyamin BAYRAK- Ahmet - Adalet oğlu - 05/03/1963 doğumlu TC: 36509270248Mahkememizde açılan Bedel Tespiti Ve Tescil (Kamulaştırma Kanunu 10. madde) Davasında Verilen Ara Karar Gereğince;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Dava Kırıkkale İli, Delice İlçesi, Çatallı Karakoyunlu Köyü, 115 ada 1 parsel sayılı tarla niteliğindeki taşınmazın 3443.91 m2’lik kısmında daimi irtifak hakkının davacı adına tescili istemine ilişkin olup tebliğden itibaren 10 gün içerisinde konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açmadığı ve dava açıldığına ilişkin belge ve yürütmeyi durdurma kararını ibraz etmediği takdirde işlemin kesinleşeceği ve taşınmazın davacı idare adına tescil edileceği, alınan bilirkişi raporuna göre kamulaştırılması istenen alanın 2.751,79- m² olduğu, davalı Bünyamin BAYRAK'ın hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 161,67-TL olduğu anlaşılmış olup rapora iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşmanın 25/02/2026 günü saat 09:15'e bırakıldığı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

