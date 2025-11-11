T.C. DAZKIRI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2022/24 Esas

Davalı : 1- ABDURRAHMAN ÖZER

2- ALİ ÖZER

3- ERTUĞRUL ÖZER

4- GANİMET GÜNYAR

5- HALİL İBRAHİM ÖZER

6- MÜFİDE MERCAN

7- RAMAZAN ÖZER

8- SEVİM ÇAKIR

9- SULTAN ÖZER

10- YUNUS ÖZER

Davacı : 11- BAYRAM ÖZER

12- KAMİL ÖZER

13- REMZİ ÖZER

Davacı : 14- AYŞELİ HORZUM

Mahkememizde 18/01/2022 tarihinde Ayşeli Horzum tarafından davalılar Abdurrahman Özer, Ali Özer, Ertuğrul Özer, Ganimet Günyar, Halil İbrahim Özer, Müfide Mercan, Ramazan Özer, Sevim Çakır, Sultan Özer, Yunus Özer, Bayram Özer, Kamil Özer, Remzi Özer 'e yönelik Tapu İptal ve Tescil (Taşkın Bin Yapımı Nedeniyle) dava açılmış olup, Davacı vekilinin beyanı ile davalı Halil İbrahim Özer bilen tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, tüm aramalar rağmen bulunamadığı ve mernis adresinin olmadığından , dava dilekçesi , tensip zaptı tebliğ edilememiştir. Mahkememizin hükmünün 7201 sayılı tebligat kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan metninin gazetenin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe dava dilekçesine yönelik cevap dilekçesi ve bilirkişi raporuna yönelik beyan veya itiraz dilekçesi sunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16/10/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02328858