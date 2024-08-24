T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/498 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/498 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, imar durumu ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli, Datça İlçesi, Cumalı Mahallesi, Kıralan Mevkii,165 Ada, 57 Parsel, A blok Zemin+ 1. kat 3 nolu bağımsız bölümde kayıtlı dubleks konut niteliğindeki taşınmaz satışa konudur. Cumalı Mahallesi 165 ada 57 parselde A ve B blok olarak isimlendirilen aynı mimari tipolojiye sahip cephesi taş kaplı 2 adet blok bulunmaktadır. Her blokta 4 adet dubleks bağımsız bölüm bulunmakla birlikte parsel üzerinde toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Davaya konu A blok 3 numaralı bağımsız bölüm A bloğun orta kısmında konumludur. Giriş cephesinde alt ve üst katlarda wc penceresi haricinde pencere bulunmaması nedeni ile bu cephe kör cephe niteliğindedir. Alt katta açık mutfak + salon - üst kata çıkış merdiveni altına konumlandırılmış wc mevcuttur. Salon sürgülü pvc kapı ile teras alanına açılmaktadır. Açık mutfak salon zemini fayans kaplıdır. Mermer kaplamalı döner merdiven ile ulaşılan üst katta 2 adet yatak odası ve genel banyo - wc mevcuttur. Yatak odaları tek bir balkona açılmakla birlikte üst kat yatak odalarında pencere bulunmamakta; havalandırma ve gün ışığından faydalanma balkon kapısından sağlanmaktadır. Üst kat yatak odaları ve hol zemini de fayans ile kaplıdır. Daire ana giriş kapısı çelik kapı olmakla birlikte; balkon/teras kapıları ve pencere doğramaları ahşap görünümlü pvc'dir. Banyoda duşakabin mevcut olmakla birlikte ıslak hacimde tavana kadar fayans döşeli durumdadır. Mutfak dolapları ana malzemesi MDF olmakla birlikte, kapaklar profillidir. Bağımsız bölüm zemin kat (22m2) + birinci kat (28m2) olmak üzere toplam 50m2 kullanım alanı mevcuttur. Sitenin ortak alanı niteliğindeki bahçe; fiiliyatta her bir bağımsız bölümce müstakil kullanım sağlanması amacı ile alçak taş duvar ile sınırlandırılmıştır. Bilirkişi raporu dosyada bulunmakta olup ilgililerin incelemesine hazır edilmiştir.

Adresi : Muğla İli Datça İlçesi Cumalı Mahallesi Kıralan Mevkii 165 Ada 57 Parsel A Blok Zemin +1. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Datça / MUĞLA

Kıymeti : 4.073.080,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:42

09/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02080423