T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/15 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :MUĞLA İli, DATÇA İlçesi, İSKELE Mahallesi, 328 Ada No , 1 Parsel No , 32/3136 Arsa Payı , 52m2 Yüz Ölçümü , 2 Nolu Bağımsız Bölüm'de kayıtlı taşınmazın borçluya ait (kullanma hakkı); 9 HAZİRAN-23 HAZİRAN DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN DEVRE MÜLK HAKKI satışa konudur. İlgi parsel içinde herbiri iki katlı olmak üzere 8 blok bulunmaktadır. Bazı bloklarda 8 daire, 6 daire bazı bloklarda 4 daireden oluşmaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında da belirtildiği gibi devremülk olarak tescilli bir taşınmazdadır. Kıymet takdiri konusu zemin kat 2 nolu taşınmaz, 4 daireli blok üzerinde bulunmaktadır. Eğimli bir arazide birbirinin görüşünü engellemez şekilde inşa edilmiş bloklar tipik (aynı boyutlu) şekilde projelendirilmiştir. Site yönetimince verilen blok numarasına göre C2 nolu daire olduğu tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre 2 yatak odası, 1 salon-mutfak, banyo/Wc ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Keşif anında taşınmazda yapılan incelemede, projesi ile uyumlu konum ve boyutta, zemin katta, iki yatak odası, banyo/WC, açık mutfak-salon ve teras hacimlerinden oluştuğu görülmüştür. Yapısal kullanım alanları 52m2 dir. Mülkiyet tapusu yoktur, site su, elektrik, yol gibi hizmetleri temin etmektedir. Borçluya ait dönem (kullanma hakkı); 9 HAZİRAN-23 HAZİRAN DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN DEVRE MÜLK HAKKI OLARAKtanımlıdır. Yerinde yapılan incelemede, arkacephedeki ana kapıdan girişi temin edilmektedir. Daire kapısı ahşap, iç oda kapıları ve doğramaları ahşaptır. Zeminleri seramik kaplama, duvarları sıva üstü badanalı, banyo içinde duvar ve zeminler seramik kaplıdır. Banyo içinde lavabo, klozet, duş yeri olduğu görülmüştür. Mutfakta hazır mutfak dolapları yapılı, tezgahı mermer, üst dolap tezgah arası seramik kaplıdır. Yapı 33 yaşlarındadır. Tamir tadilat ister durumda olup, tüm tamir bakım hizmetleri işletmeci, site yönetimince yürütülmektedir. Borçlu taşınmazın ön cephe terasında kısmi deniz manzarası bulunmaktadır, havadar bir konumdadır. Mülkiyet tapusu yoktur, yapılar tipik olup, içerisindeki eşyalar site yönetimine aittir, site su, elektrik, yol gibi hizmetleri temin etmektedir. Belediye hizmetlerinden yararlanır durumda olup, altyapı imkanları ve site yönetimin çevresel bakım hizmetleri bulunmaktadır. Yapılan gözlemde tüm binalardan yapı sağlamlık amaçlı testler yapıldığı, mevcut tüm yapıların Riskli Yapı olarak tespit edildiği ve yıkım aşamasında işlemlerin devam ettiği bilgisi edinilmiştir. Datça kaymakamlık binasına 1,2km, denize 1,3km mesafededir, çevresinde konut siteleri ve Petya sitesi yapıları bulunmaktadır. SGK ilçe müdürlüğü, ilçe Tapu müdürlüğü gibi sosyal ve kamusal donatılara yakın konumdadır.

Adresi : Muğla İli, Datça İlçesi, İskele Mahallesi, Oyucaksaraçyeri Mevkii, 328 Ada 1 Parsel Petya Tatil Sitesi Datça / MUĞLA

TAŞINMAZIN TAMAMI DEĞİL SADECE TAŞINMAZDAKİ 2/32 PAYA KARŞILIK GELEN DEVREMÜLK HAKKI SATILMAKTADIR.

Yüzölçümü : 52 m2

Arsa Payı : 32/3136

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 42.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:31

10/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02061705