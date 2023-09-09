T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ
T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/299 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/299 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Datça İlçe, İSKELE Mahalle/Köy, Kavakyanı Mevkii, 562 Ada, 9 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : İskele Mahallesi Şehit Mehmet Coşar Caddesi No:35/6 Datça/ Muğla Datça / MUĞLA
Yüzölçümü : 45 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 10:17
04/09/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01887573