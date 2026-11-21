Sayı : E.33621688-2025/199-Ceza Dava Dosyası

18.11.2026



İLAN METNİ



Müşteki sanık Alıreza Haghvırdılar hakkında mahkememizce 2025/199 Esas-2026/279 sayılı Kararı ile, Türk Ceza Kanununun 86/2 maddesi uyarınca verilen 1 ay 26 gün cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın tebliğ edilemediği, sanık hakkındaki hükmün, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 15 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın mahkememize İtiraz yasa yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu,

'Sanık tarafından itiraz edilmesi halinde CMK'nın 251/3. maddesinde belirtilen ve basit yargılama usulünde uygulanan 1/4 oranındaki indirim uygulanmayacağı ve itiraz üzerine genel hükümlere göre yapılacak yargılamada CMK'nın 252/3.maddesi uyarınca mahkemenin önceden verilen hükümle bağlı olmayacağı ihtar olunarak'

Kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.18.11.2026

MÜŞTEKİ SANIK :ALIREZA HAGHVIRDILAR,TC Kimlik No:99820493048 Mohammadreza ve Roya oğlu, 19/01/2001 TABRIZ doğumlu

#ilangovtr

Basın No: ILN02601326