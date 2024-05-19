T.C DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI
T.C DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI
|No
|İşin Adı
|Miktar
|Birim
|Muhammen Bedel
|Toplam Tutar
|Geçici Teminat
|1
|Koyun Derisi
|3.000
|Adet
|14,35
|43.050,00TL
|1.291,50TL
|Sığır Derisi
|1.000
|Kg
|8,5825
|8.582,50TL
|257,47TL
|2
|Koyun Bağırsağı
|3.000
|Adet
|53,9250
|161.775,00TL
|4.853,25TL
|3
|Koyun Sakatatı
|3.000
|Takım
|163,3275
|489.982,50TL
|14.699,47TL
|4
|Kuyruk Yağı
|1.000
|Kg
|96,02
|96.020,00TL
|2.880,60TL
|5
|Koyun Başı
|3000
|Adet
|31,5667
|94.700,00TL
|2.841,00TL
Not: Belirtilen miktarlar tahminidir.*(%50 Fazla - Noksan olabilir.)
Yukarıda belirtilen Yan Ürünlerinin satışı 28.05.2024 tarihi salı günü saat 10:00‘da sırasına göre Darülaceze Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından, Sadıka SABANCI Çok Amaçlı Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile şartnameleri çerçevesinde satış ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri bedelsiz olarak idarede görülebilir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden;
ŞIRKETLERIN ŞAHISLARIN
1-İmza Sirküleri 1-Nüfus Cüzdan Sureti
2-Ticaret Odası Belgesi 2-İkametgâh Senedi
3-Geçici Teminatı 3-Geçici Teminatı
4-İhaleye İştirak Teminatı (varsa) 4-İhaleye İştirak Teminatı (varsa)
İle birlikte yukarıda yazılı ihale gün ve saatlerinde Darülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
İrtibat Adresi : Darülaceze Cad. No:51 34384 Okmeydanı/ŞİŞLİ/İSTANBUL
İrtibat İçin Tel : 0212 220 10 20/-133 Fax: 0212 221 03 03
E-mail : darulaceze@darülaceze.gov.tr
Web : www.darulaceze.gov.tr
İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No: ILN02033322