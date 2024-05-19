T.C DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI

Darülaceze Başkanlığı’na 2024 yılı Arefe ve Kurban Bayramı süresince hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanacak kurbanlardan elde edilecek yan ürünlerden, Koyun ve Sığır Derisi, Koyun Bağırsağı, Koyun Sakatatı, Kuyruk Yağı ve Koyun Başı satışı;

No İşin Adı Miktar Birim Muhammen Bedel Toplam Tutar Geçici Teminat 1 Koyun Derisi 3.000 Adet 14,35 43.050,00TL 1.291,50TL Sığır Derisi 1.000 Kg 8,5825 8.582,50TL 257,47TL 2 Koyun Bağırsağı 3.000 Adet 53,9250 161.775,00TL 4.853,25TL 3 Koyun Sakatatı 3.000 Takım 163,3275 489.982,50TL 14.699,47TL 4 Kuyruk Yağı 1.000 Kg 96,02 96.020,00TL 2.880,60TL 5 Koyun Başı 3000 Adet 31,5667 94.700,00TL 2.841,00TL

Not: Belirtilen miktarlar tahminidir.*(%50 Fazla - Noksan olabilir.)

Yukarıda belirtilen Yan Ürünlerinin satışı 28.05.2024 tarihi salı günü saat 10:00‘da sırasına göre Darülaceze Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından, Sadıka SABANCI Çok Amaçlı Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile şartnameleri çerçevesinde satış ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri bedelsiz olarak idarede görülebilir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden;



ŞIRKETLERIN ŞAHISLARIN

1-İmza Sirküleri 1-Nüfus Cüzdan Sureti

2-Ticaret Odası Belgesi 2-İkametgâh Senedi

3-Geçici Teminatı 3-Geçici Teminatı

4-İhaleye İştirak Teminatı (varsa) 4-İhaleye İştirak Teminatı (varsa)



İle birlikte yukarıda yazılı ihale gün ve saatlerinde Darülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.



İrtibat Adresi : Darülaceze Cad. No:51 34384 Okmeydanı/ŞİŞLİ/İSTANBUL

İrtibat İçin Tel : 0212 220 10 20/-133 Fax: 0212 221 03 03

E-mail : darulaceze@darülaceze.gov.tr

Web : www.darulaceze.gov.tr



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Basın No: ILN02033322