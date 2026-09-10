T.C. DARENDE İCRA DAİRESİ
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T.C. DARENDE İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/77 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/77 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|6.000.000,00
|1
|Taşıt
|23ag087 Plakalı , 2024 Model ,Rengi Mavi , Aracın,E 180 ticari adlı, 2024 model yıllı, araç sınıfı M1, cinsi Otomobil, 254915V0786184 Motor nolu, W1KLF4BB4SA127287 Şase numaralı, 1935 kg net ağırlığında, silindir hacmi 1496 cm3, 5 koltuklu, Benzin-Elektrik yakıtlı,125 kw gücünde, otomatik vitezli, arkadan itişli, KİLOMETRE 22.447 km. (Keşif Gözlemi) ANAHTAR Var. Araç çalışır durumdaRUHSATYok , Kaporta üzerinde gözle yapılan incelemede herhangi bir hasarının olmadığı gözlemlenmiştir. Lastiklerinin iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir (Keşif Gözlemi)Döşemelerinin iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir.(Keşif Gözlemi)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:45
07/09/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02544697