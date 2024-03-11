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Resmi İlanlar T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-11 00:00:00 -

T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/126 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Çukurkaya

MEVKİİ : Çaputlu

ADA NO : 204

PARSEL NO : 13

YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak) : 197.30 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ömer Faruk AKBAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/126 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01998147