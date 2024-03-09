T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-09 00:00:00 -
T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/144 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Yazıköy
ADA NO : 307
PARSEL NO : 3
YÜZÖLÇÜMÜ (irtifak) : 260.83 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Hüseyin YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/144 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023
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Basın No: ILN01998311