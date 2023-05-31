T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Malatya ili, Darende ilçesi, Şuğul ve Yenice Mahalleleri Yumrukaya Mevkii 124 ada 61 ve 62 parsel numaralı taşınmazların bitişiğinde eski ismi ile Ahmetçe Ali Şatır Bağı Mevkisii, doğusu Mustafa Yılmaz, Batısı Taş, Kuzeyi Osman Şimşek, Güneyi Mehmet Öztürk olan aşağıda yazılı taşınmaza davacılar Hacı Mustafa Şahin ve Mehmet Zeki Şahin tescil davası açmış olup, sınırları ve metre karesi belirtilen taşınmazda hak iddia edenlerin 30 gün içe mahkememizin dosyasına müracaat etmeleri, hususu TMK. nun 713. Md.sinin 4. Fıkrasının 5 cümlesi gereğince ilan olunur.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|HACI MUSTAFA ŞAHİN
|MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİYE HAZİNESİ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|MEHMET ZEKİ ŞAHİN
|MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİYE HAZİNESİ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
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Basın No: ILN01837786