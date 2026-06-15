T.C. ÇUMRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/641 Esas



İLAN METNİ

Davacı , ZEKİ ÇAM ile Davalı , EL HASSANIA ABOU EL KHAIR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2020/641 Esas sayılı dosyasında 997*****578 yabancı kimlik numaralı EL HASSANIA ABOU EL KHAIR'a yapılan istinabe işlemlerinin olumsuz sonuçlandığı, adres araştırmalarının olumsuz döndüğü ve yapılan bütün araştırmalara rağmen açık adres bilgileri tespit edilemediğinden, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı Zeki Çam tarafından davalı El Hassanıa Abou El Khaır aleyhinde Boşanma davası açıldığı, söz konusu davada davacı tarafın sunmuş olduğu dava dilekçesine karşı (2 haftalık) yasal süresi içerisinde cevap vermesi, 22/10/2026 günü saat 10:45'de mahkememiz dosyasında ön inceleme duruşması yapılacağı, duruşmada hazır bulunması yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususu ilan ve ihtar olunur.

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Basın No: ILN02488787