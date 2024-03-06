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Resmi İlanlar T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Resmi İlanlar

T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yeniakit Publisher
2024-03-06 00:00:00 -

T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur

SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILARIN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
1 2024/120 ANKARA, ÇUBUK, SÜNLÜ MAH. 150 111 TARLA HATİCE ÖZCAN ASKİ
2 2024/122 ANKARA, ÇUBUK, SÜNLÜ MAH. 150 99 TARLA ZELİHA ARIKAN ASKİ
3 2024/124 ANKARA, ÇUBUK, SÜNLÜ MAH. 150 82 TARLA CEMİL BİNGÖL ASKİ
4 2024/126 ANKARA, ÇUBUK, SÜNLÜ MAH. 150 64 TARLA ERAY IŞIKSOY ASKİ
5 2024/128 ANKARA, ÇUBUK, SÜNLÜ MAH. 147 22 TARLA HÜSEYİN EZGİ ASKİ

#ilangovtr

Basın No: ILN01995417