T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
|SIRA NO
|ESAS NO
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|ADA NO
|PARSEL NO
|VASFI
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|1
|2024/65
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ
|151
|3
|KANAL
|AHMET ÖZTÜRK
|ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|2
|2024/119
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ
|150
|102
|KANAL
|HALİME ALKAN
|ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|3
|2024/121
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ
|150
|117
|KANAL
|HÜSEYİN ÖNCÜ
|ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|4
|2024/123
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ
|150
|91
|KANAL
|OSMAN KARAGÖZ
|ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|5
|2024/125
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ
|150
|67
|KANAL
|SAFURE SANCAK
|ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|6
|2024/127
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ
|150
|61
|KANAL
|MEHMET ALİ KÖLCÜK
|ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Basın No: ILN01998045