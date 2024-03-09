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Resmi İlanlar T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-09 00:00:00 -

T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur

SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILAR KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
1 2024/65 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ 151 3 KANAL AHMET ÖZTÜRK ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 2024/119 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ 150 102 KANAL HALİME ALKAN ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3 2024/121 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ 150 117 KANAL HÜSEYİN ÖNCÜ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 2024/123 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ 150 91 KANAL OSMAN KARAGÖZ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5 2024/125 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ 150 67 KANAL SAFURE SANCAK ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6 2024/127 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ 150 61 KANAL MEHMET ALİ KÖLCÜK ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr

Basın No: ILN01998045