T.C. ÇUBUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. ÇUBUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|ESAS NO
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|ADA NO
|PARSEL NO
|VASFI
|DAVALILARIN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|1
|2025/486
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ DEMİRCİ MAHALLESİ
|113
|71 ve 72
|TARLA
|NAİM TERLEMEZ, ABDURRAHİM TERLEMEZ
|DSİ - DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
#ilangovtr
Basın No: ILN02396299