  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. ÇUBUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ÇUBUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. ÇUBUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILARIN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
1 2025/486 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ DEMİRCİ MAHALLESİ 113 71 ve 72 TARLA NAİM TERLEMEZ, ABDURRAHİM TERLEMEZ DSİ - DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

#ilangovtr

Basın No: ILN02396299