T.C. ÇORUM KADASTRO MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan 15/04/2025 tarih, 2019/73 Esas, 2025/31 Karar sayılı kadastro tespitine itiraz davasında, bu dosya ile birleşen 1982/181 Esas sayılı dosya yönünden "Davacı Ali ÇELİK'İN DAVASININ KISMEN KABUL, KISMEN REDDİNE, Davacı Maliye Hazinesinin DAVASININ REDDİNE, Çorum, Merkez, Turgut Köyü, eski 1427, yeni 101 ada 505 parselin kadastro komisyon tespitinin iptali ile niteliği aynı kalarak; 5/6 Mehmet ve Yeter Oğlu, 01.07.1915 doğumlu, 33733275452 T.C. kimlik nolu ölü Ali ÇELİK adına Tapuya kayıt ve tesciline, 1/6 hissesinin Rıza ve Hatice Feride Oğlu, 01.07.1916 doğumlu, 22621644074 T.C. kimlik nolu ölü Galip KAVUKÇU adına tapuya kayıt ve tesciline, Çorum, Merkez, Turgut Köyü, eski 1195, yeni 101 ada 184 parselin kadastro komisyon tespitinin iptali ile niteliği aynı kalarak; 5/6 Mehmet ve Yeter Oğlu, 01.07.1915 doğumlu, 33733275452 T.C. kimlik nolu ölü Ali ÇELİK adına Tapuya kayıt ve tesciline, 1/6 hissesinin Rıza ve Hatice Feride Oğlu, 01.07.1916 doğumlu, 22621644074 T.C. kimlik nolu ölü Galip KAVUKÇU adına tapuya kayıt ve tesciline" 1982/182 Esas sayılı dosya yönünden ise "Davacılar ve müdahil davacı Ahmet BEKAR'ın DAVASININ REDDİNE, Çorum, Merkez, Turgut Köyü, eski 1256, yeni 101 ada 37 parselin kadastro tespiti gibi tapuya kayıt ve tesciline, Çorum, Merkez, Turgut Köyü, eski 1183, yeni 101 ada 335 parselin kadastro tespiti gibi tapuya kayıt ve tesciline, Çorum, Merkez, Turgut Köyü, eski 1285, yeni 101 ada 432 parselin kadastro tespiti gibi tapuya kayıt ve tesciline, Çorum, Merkez, Turgut Köyü, eski 1380, yeni 101 ada 412 parselin kadastro tespiti gibi tapuya kayıt ve tesciline" gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde, Yargıtay'da temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, kararın Maliye Hazinesi vekilinin 20/05/2025 tarihli dilekçesi ile temyiz edildiği, gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin birleşen 1982/181 ve birleşen 1982/182 Esas sayılı dosyalarının davacılarından Ali Çelik'in mirasçısı Durmuş ve Nazente oğlu, 1980 d.lu Sedat YERGEZEN'in bilinen ve tespit edilen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi ve yapılan araştırmalara rağmen yeni adresinin bulunmaması nedeniyle kendisine ilanen tebliğ olunur.

