T.C. ÇORUM İNFAZ HAKİMLİĞİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/6873

KARAR NO : 2023/6911

Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması nedeniyle Hakimliğimizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2023 tarihli ilamı ile; sanık YAŞAR BÜĞRÜ (Halil ve Gülzade oğlu 09/11/1974 ÇORUM doğumlu) hakkında;

HÜKÜM:

1-Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunun hükümlü Yaşar Büğrü hakkında koşullu salıverilmenin geri alınmasına dair talebinin, KABULÜNE,

2-5275 sayılı Kanunun 107/12. maddesi uyarınca Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/12/2019 tarih ve 2019/1536 değişik iş sayılı KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASINA,

3-Hükümlünün denetim süresi içinde işlediği kasıtlı suçtan dolayı Çorum 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/123 esas 2020/763 karar sayılı kararı ile verilen 5 ay hapis cezasının iki katı olan 300 günlük sürenin, 7242 sayılı Kanun ile değişik 5275 sayılı Kanunun 107/13-a maddesi uyarınca ceza infaz kurumunda AYNEN İNFAZINA,

Karar verilmiş olup, sanık Yaşar BÜĞRÜ (Halil ve Gülzade oğlu 09/11/1974 ÇORUM doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize veya bulundukları yerdeki İnfaz Hakimliğine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak Hakimliğimize itiraz hakkı bulunduğu, bu süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği ve infaza verileceği hususu İLAN OLUNUR. 24.05/2024

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Basın No: ILN02040237