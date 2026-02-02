T.C. ÇORUM 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçu nedeniyle Mahkememizin 2024/594 Esas - 2025/174 karar sayılı dosyasında 10/03/2025 tarihli ilam ile, sanık ERGİN ÖZ (Ali ve Fidan oğlu18/03/1983 doğumlu 26665***798) hakkında;
Yapılan yargılama sonucunda neticeten,
- Sanık ERGİN ÖZ e Türk Ceza Kanunu 179/3 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçu yönünden 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, dair, Türk Milleti adına verilen karar; sanığın yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine başvurarak tutanak tutturmak suretiyle veya denk bir Mahkemeye aynı şekilde başvurmak suretiyle itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu İLAN OLUNUR. 22/01/2026
