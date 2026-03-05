T.C. ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2007 Esas

02.03.2026

Konu : İlanen Tebliğ

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce, davalılar İsa KAKİS ve Fikret ŞEN'in MERNİS kayıtları üzerinde adreslerinizin tespit edilememesi, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap vermeniz durumunda dilekçenizin davacı tarafa tebliğ edileceği, davacı tarafın cevaba cevap dilekçesi vermesi durumunda iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğiniz, iki haftalık süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

28/04/2026 günü saat 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde tahkikat ve sözlü yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, hükmün yokluğunuzda verileceği ve HMK'nın 139.maddesi uyarınca yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yapılan işlemin ayrıca tebligat ile bildirilmeyeceği hususları 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince yukarıda yazılı davalı İsa KAKİS ve Fikret ŞEN tebliğ yerine geçmek üzere tanzim edilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

