Resmi İlanlar T.C. ÇORUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/256 Esas
24.11.2025

İLAN

Mahkememizin 2025/256 Esas sayılı tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Fen Bilirkişinin 17/11/2025 tarihli raporunda; Çorum ili Merkez İlçesi Üçtutlar Mahallesi'ndeki Davaya konu olan taşınmazlar; Çorum ili Merkez Üçtutlar Mahallesi 251 ada 8 nolu parselleri zemine aplike ederek sınırları ile birlikte keşfin doğru yerde yapıldığını tespit edildiğini, davacı dava dilekçesinde Çorum, Merkez, Üçtutlar Mahallesi, 251 ada, 8 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, Türk Medeni Kanunu'nun 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tesciline karar verilmesini talep etmiş, işbu dava dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.

