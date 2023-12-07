T.C. ÇORUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/174 Esas 30/11/2023



ÇORUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



Mahkememizin 2023/174 Esas sayılı tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Fen Bilirkişinin 27/10/2023 tarihli raporunda ; taşınmazın doğusu Çorum İli Merkez ilçesi Eskice köyü 135 ada 3 parsel güneyinde ise 205 ada 1,2,5 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu, rapora ekli krokide; C harfi ile gösterilen 53.31 m² lik kısmın tescil harici alanda yer aldığı, D harfi ile gösterilen 689.03 m²lik kısmının köy yerleşim alanı çalışmaları esnasında ihdas edilmiş ve daha sonrasında köy yerleşim planındaki kullanım amacına göre yola ve parka terk edilen kısma etmekte ancak yola ve parka isabet eden kısmın kadastro paftasında ne kadar olduğu anlaşılmamakla ve T harfi ile gösterilen C+ D harflerinden oluşan toplamda 742,34 m²lik alan olduğu davacı dava dilekçesinde Çorum Merkez Eskice Köyü 135 ada 3 parsel ile 205 ada 1,2,5 parsel arasında kalan ev, bahçe, garaj ve eklentisi olarak kullanmış oldukları alanın tescil alanı harici bırakıldığını, Türk Medeni Kanunu'nun 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tesciline karar verilmesini talep etmiş, işbu dava dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.

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Basın No: ILN01945586