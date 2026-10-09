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Resmi İlanlar T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/30 Esas

DAVALI : MOHAMMED ISMAEL M.A. MOHAMMED AMEEN- Ismael ve Fatımah oğlu, 10/04/1994 dogumlu, - 99338764784 Yabancı Kimlik Nolu

Davacı , LUBNA ABDULQADER ADNAN AL-DULAIMI ile Davalı , MOHAMMED ISMAEL M.A. MOHAMMED AMEEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için ön incelene duruşma zaptının 2 nolu ara kararının ilanen tebliğine karar verilmekle;

Duruşmanın 15/12/2026 günü saat 09:20 bırakıldığı, tahkikatın yapılacağı gün ve saatte (HMK md 147/2.) geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmamaları halinde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz konusu hususu ilanen tebliğ olunur. 21/09/2026

 

اعلان قضائي تبليغ بالنشر

الجمهورية التركية                                     

محافظة تشوروم   محكمة العائلة الثانية                                   

 

رقم القضية               : 30/2024  الاساس

المدعى عليه                :  محمد اسماعيل م.ا محمد أمين الأب اسماعيل  الأم فاطمه تولد 10/04/1994  الرقم الوطني للأجانب  99338764784

 

 

بالنظر لدعوى الطلاق المقدمة من المدعية لبنى عبد القادر عدنان الدليمي ضد المدعى عليه محمد اسماعيل م.ا. محمد امين بسبب الضعضعة التامة في الحياة الزوجية و لسبب كون القضية قضية طلاق بالتنازع:

 

وبالرغم من جميع التحريات، لم يُعثر على عنوانكم، ولعدم وجود عنوان لكم، تقرر تبليغ القرار التمهيدي رقم (2) الوارد في محضر جلسة المعاينة الأولية بطريق الاعلان القضائي.

بقاء الجلسة بتاريخ 15/12/2026 الساعة 09.20، و في حال عدم حضوركم لجلسة التحقيقات المنعقدة و المبين تاريخها و ساعتها أعلاه بحسب المادة  147/2 ستعقد الجلسة مع عدم وجودكم مع عدم حقكم الاعتراض على القرارات التي ستصدر عنهاو سيتم تبليغكم بالأحكام المتخذة بحقكم عبر الاعلان القضائي.21/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02566017