T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/30 Esas
DAVALI : MOHAMMED ISMAEL M.A. MOHAMMED AMEEN- Ismael ve Fatımah oğlu, 10/04/1994 dogumlu, - 99338764784 Yabancı Kimlik Nolu
Davacı , LUBNA ABDULQADER ADNAN AL-DULAIMI ile Davalı , MOHAMMED ISMAEL M.A. MOHAMMED AMEEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için ön incelene duruşma zaptının 2 nolu ara kararının ilanen tebliğine karar verilmekle;
Duruşmanın 15/12/2026 günü saat 09:20 bırakıldığı, tahkikatın yapılacağı gün ve saatte (HMK md 147/2.) geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmamaları halinde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz konusu hususu ilanen tebliğ olunur. 21/09/2026
اعلان قضائي تبليغ بالنشر
الجمهورية التركية
محافظة تشوروم محكمة العائلة الثانية
رقم القضية : 30/2024 الاساس
المدعى عليه : محمد اسماعيل م.ا محمد أمين الأب اسماعيل الأم فاطمه تولد 10/04/1994 الرقم الوطني للأجانب 99338764784
بالنظر لدعوى الطلاق المقدمة من المدعية لبنى عبد القادر عدنان الدليمي ضد المدعى عليه محمد اسماعيل م.ا. محمد امين بسبب الضعضعة التامة في الحياة الزوجية و لسبب كون القضية قضية طلاق بالتنازع:
وبالرغم من جميع التحريات، لم يُعثر على عنوانكم، ولعدم وجود عنوان لكم، تقرر تبليغ القرار التمهيدي رقم (2) الوارد في محضر جلسة المعاينة الأولية بطريق الاعلان القضائي.
بقاء الجلسة بتاريخ 15/12/2026 الساعة 09.20، و في حال عدم حضوركم لجلسة التحقيقات المنعقدة و المبين تاريخها و ساعتها أعلاه بحسب المادة 147/2 ستعقد الجلسة مع عدم وجودكم مع عدم حقكم الاعتراض على القرارات التي ستصدر عنهاو سيتم تبليغكم بالأحكام المتخذة بحقكم عبر الاعلان القضائي.21/09/2026
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Basın No: ILN02566017