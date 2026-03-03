T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/403 Esas

DAHİLİ DAVALI:-BÜNYAMİN GÜNGÖR- 37864135210

Davacı GÖNÜL BÜYÜKKAKAÇ tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Aile Konutundan Kaynaklanan (TMK M.194)) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle;

Dava dilekçesinde özetle “davacı ve miras bırakan eşi (Alattin Büyükkakaç) 32 yıldır evli olup dava konusu aile konutunda birlikte yaşamlarını sürdürdükleri,2007 yılından çok daha önce, evliliğin ilk yıllarından itibaren ikamet ettiği, davacının eşi Alattin Büyükkakaç 22.02.2023 tarihinde vefat ettiği, Alattin Büyükkakaç'ın vefatından sonra eşi, Miras bırakan Alattin Büyükkakaç'ın 01/04/2009 tarihinde 7294 yevmiye numarası ile ilgili taşınmazı muvazaalı olarak yeğeni Bünyamin Güngör'e devrettiğini öğrendiğini, dava açtığını ve yargılama sonucunda muris ve davalı (Bünyamin Güngör) arasındaki devirlerin muvazaalı olduğuna kanaat getirilmiştir." diyerek muvazaa nedeniyle devrin geçersiz olduğuna hükmettiğini, davalı banka tarafından ipotek kaydı halen kaldırılmadığı ve ipotekli durum devam ettiği,muvazaalı satış işlemi gerçekleştikten hemen sonra Bünyamin Güngör tarafından, genel ekonomik durumu ve kredi notları çok düşük olmasına ve borca batık halde olmasına rağmen, dava konusu olan Çorum ili, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 47 Pafta, 541 Ada, 27 Parsel, 3. Kat 12 nolu Mesken niteliğindeki bağımsız bölüm taşınmaz üzerinde davalı banka lehine 1.464.008,00 TL değerinde kötü niyetli olarak kredi neticesinde ilgili ipotek tesis edildiğini, ipotek işlemi yolsuz tescil niteliğinde olduğunu,ipotek konusu Çorum ili, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 47 Pafta, 541 Ada, 27 Parsel, 3. Kat 12 no'lu Mesken niteliğindeki bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz aile konutu niteliğinde olduğunu, dolayısıyla diğer eşin rızası alınmadan işbu taşınmaz üzerinde ipotek hakkı tesis edilemeyeceğini, davalı banka tarafından ipoteğin nakde çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatılarak taşınmazın satışa çıkarılması riski mevcut olduğunu, Çorum ili, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 47 Pafta, 541 Ada, 27 Parsel, 3. Kat 12 no'lu Mesken niteliğindeki bağımsız bölümde davalı lehine bulunan 19.04.2021 tarih ve 15908 yevmiye numarası ile 1.464.008,00 TL bedelli ipoteğin fekkine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap vermeniz durumunda dilekçenizin davacı tarafa tebliğ edileceği, davacı tarafın cevaba cevap dilekçesi vermesi durumunda iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğiniz, iki haftalık süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, 10/03/2026 günü saat 10.05'de yapılacak duruşmaya katılmazsanız tahkikat ve sözlü yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, hükmün yokluğunuzda verileceği ve HMK'nın 139 ve 150/2 maddeleri uyarınca yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yapılan işlemin ayrıca tebligat ile bildirilmeyeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 26/02/2026

