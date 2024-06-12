T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/49 D.İş

DAVALI : SAJEDEH SAJJADİ Kale Mah.Meram 7. Sk.Saklavcılar Apt Saklavcılar Apt No:1/8 Çorum

Davacı MOHAMMAD ALİ AHMADİ vekili tarafından bila tarihli dava dilekçesiyle aleyhinize açılan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundan Kaynaklanan Dava Ve İşler (Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam Ve Tedbir Kararının Yerine Getirilmesine Muhalefet (5395 S.K. M.41/F,2)) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle;

Dava dilekçesinde özetle; Ankara 14. Aile Mahkemesinin 2019/749 Esas, 2024/52 Karar sayılı kararı ile, müşterek çocuk 2018 doğumlu Amir Hossein SAJJADİ’nin velayetinin anneye verildiğini, baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verildiğini, annenin verilen karara uymadığını, telefonda dahi görüşülmesini engellediğini, Çorum Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçtiklerini, ilanen tebligat yapıldığını, babanın çocuk ile kişisel ilişki kurmasının mümkün olmadığını, babanın çocuğu 5 yıldır göremediğini, çocuğun nerede olduğunu bilmediğini, belirterek davalının eylemlerinden ötürü cezalandırılmasına, vekalet ücreti ve masrafların davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Duruşma gününün 18/07/2024 günü saat 14.40'a bırakıldığı, iş bu ilanın tebliğinden itibaren savunma ve delillerinizi duruşma gününe kadar bildirmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz takdirde 5395 sayılı yasa 41/F-5 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği İHTAR olunur.

إعلان

جمهورية تركيا

من محكمة الأسرة الثانية جوروم ÇORUM

رقم الأساس: 2024/49D

المدعى عليه:ساجدة سجادي SAJEDEH SAJJADI

عوانها: Kale Mah. Meram 7. Sok Saklavcılar Apt. No: 1/8 ÇORUM

نظرًا للدعوى المرفوعة إلى محكمتنا من قبل المدعي،

قرّرت المحكمة تبليغ عريضة الدعوى وموعد المحاكمة للمدعى عليه عن طريق إعلان مفتوح وهذا بموجب القرار الأولي الصادر بحقّ المدعى عليه المدرج اسمه وعنوانه أعلاه.

موجز الدعوى: تتعلق الدعوى بمخالفة المدعى عليه القرار الصادر من محكمة الأسرة رقم 14 في أنقرة برقم الأساس 2019/749 Esas،ورقم القرار 2024/52 Karar.والمستند على قانون حماية الأطفال رقم 5395 الذي يتعلق بمخالفة قرار الإعلان والتدابير المتخذة لتنفيذه في موضوع إقامة علاقة شخصية مع الطفل (المادة 4/1-ف،2 لقانون 5395)

تم القرار بتبليغ عريضة الدعوى وموعد المحاكمة من خلال إعلان مفتوح نظرًا لعدم وجود المدعى عليه ساجدة سجاديSAJEDEH SAJJADI في العنوان المحدد. ونبلّغك عن طريق هذا الإعلان المفتوح أنّه سوف تجرى المحاكمة في قاعة المحاكمة التابعة لمحكمة الأسرة رقم 2 في مبنى العدلية الإضافية بمركز محافظة جوروم Çorum يوم الاثنين الموافق 20/06/2024 الساعة التاسعة صباحًا 09:00، يُرجى الحضور شخصيًا أو تمثيل نفسك بواسطة وكيل، فإذا لم تحضري المحكمة، سوف يتمّ الاستمرار بالمحاكمة في غيابك وسيتم اتخاذ القرار في هذه القضية.

يتم اعتبار هذا الإعلان فعالًا بعد 7 أيام من تاريخ الإعلان. وهذا تبليغ عن طريق إعلان: نبلّغكم بهذا الإعلان أنّه يُرجى الحضور شخصيًا جلسة المحاكمة التي ستجري بتاريخ 20/06/2024 الساعة التاسعة صباحًا 09:00 أو تمثيل نفسك بواسطة وكيل ، فإذا لم تحضري المحكمة، سوف يتمّ الاستمرار بالمحاكمة في غيابك وسيتم اتخاذ القرار في هذه القضية.

الكاتب 274302 القاضي 189754

التوقيع التوقيع

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إنّي قمتُ بترجمة هذا المستند من اللغة التركية إلى اللغة العربية بالصدق والأمان.

المترجم المحلف القضائي يالجين آتاليك Yalçın ATALIK

İşbu Arapça belgeyi Arapça dilindeki aslından Türkçeye eksiksiz ve doğru olarak çevirdim. 07.06.2024. Yeminli adli tercüman Yalçın ATALIK

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Basın No: ILN02047015