T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/420 ESAS

DAVALI: DİLEK ŞEKERCİ



Hüseyin ve Mensure kızı,



20/04/1988 doğumlu, 24916650586 T.C. Kimlik Numaralı



Davacı Nazik ŞEKERCİ tarafından 16/06/2023 tarihli dava dilekçesiyle aleyhinize açılan Velayetin Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;



Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle;



Dava dilekçesinde özetle " Davalı Ferhat ŞEKERCİ'nin oğlu olduğunu, davalı Dilek ŞEKERCİ'nin ise gelini olduğunu, davalı oğlunun hükümlü olarak cezaevinde bulunduğunu, gelinin ise hakkında verilen hapis cezasının kesinleştiğini, şu an nerede olduğunu bilmediğini, davalıların müşterek çocuklarının kendisi ile yaşadığını, çocuğun bakımının tarafınca karşılandığını, resmi kayıtlarda davalıların veli olarak görünmesi sebebi ile özellikle okul işlemlerinde çocuğu temsil etme imkanının bulunmadığını, bu durumun orta okula kaydı yapılması gereken çocuk yönünden sorun teşkil ettiğini ileri sürerek çocuğun velayetinin davalılardan kaldırılarak kendisine verilmesini " talep etmiştir.



İş bu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz, tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremeyeceklerinin bilinmesine, 2 haftalık süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, 12/03/2024 günü saat 09.20'de yapılacak duruşmaya katılmazsanız tahkikata yokluğunuzda devam edileceği, hükmün yokluğunuzda verileceği ve HMK'nın 320ve 150/2 maddeleri uyarınca yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yapılan işlemin ayrıca tebligat ile bildirilmeyeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 27/10/2023

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Basın No: ILN01919725