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Resmi İlanlar T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-03-23 00:00:00 -

T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2022/844 Esas

DAVACI : SATI ÇELİK - 219****408

DAVALILAR : ARİF ÇELİK 336****924 Bahçelievler Mah. Bahar Cad. No:155 İç Kapı No:1 Çorum Merkez/ ÇORUM

Davacı Satı Çelik tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, tespit edilen adreslerinize yapılan tebligatların iade döndüğü, tebliğe yarar başkaca herhangi bir adresinizin de tespit edilememesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

06/06/2024 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02007304