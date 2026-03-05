T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/185 Esas
DAVACI : HASAN ORTA-28811222602 -
VEKİLİ : Av. BASRİ ORTA - [16203-02178-67782] UETS
DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - [35756-86578-89300]
VEKİLİ : Av. BURAK ÖZEN - Mal Müdürlüğü Çorlu/ TEKİRDAĞ
DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının verilen duruşma ara kararı uyarınca;
Davacının maliki olduğu Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Seymen Mahallesi 33 ada 4 parselde kayıtlı 1.555,52 m² miktarlı tarlaya komşu olan tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın TMK 713/2. maddesine dayalı olarak müvekkil davacı adına kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/185 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK 713/4-5 Md. Hükümleri gereği ilan olunur.
Basın No: ILN02414742