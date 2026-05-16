T.C. ÇORLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/797 Esas

13.05.2026

HALİL hakkında mirasçılık belgesi davası açılmış olmakla;

Mahkememizde görülmekte bulunan mirasçılık belgesi davası ara kararı gereğince;

İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mah., cilt no:34 hane no:348 de kayıtlı Ahmed ve Zeliha oğlu 19220274412 T.C. Kimlik numaralı Halil’in altsoy bırakmadan eşsiz, çocuksuz 27/01/1918 yılında vefat ettiği, mirasçılarının nüfus kayıtlarından tespit edilmediğianlaşıldığından1 ay ara ile 2 kez ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla ,

Halil’in mirasçıları tarafından bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren mirasçı olduğunu gösterir nüfus kaydı ve veraset belgesi gibi belgelerle Mahkememiz dosyasına müracat edilmesi gerekmekte olup, son ilandan itibaren 1yıl içerisinde müracaat eden olmaması halinde TMK . nın594 . Maddesi uyarınca ( miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere ) müteveffa Halil’in payı yönünden mirasçısının Hazine olarak tespitine karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02470850